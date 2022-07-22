صحة السويس: المستشفى العام قدم 620 ألف خدمة طبية للمواطنين خلال عام

السويس - فريق المحافظات

كشف الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن مستشفى السويس العام قدمت 620 ألفا و588 خدمة طبية للمواطنين خلال عام في جميع الأقسام .

وقال وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن إحصائيات المستشفي بمختلف أقسامها تُبرز الجهود المبذولة من الفريق الطبي والفنى والإداري بالمستشفى وذلك خلال العام الأخير، خلال الفترة من يونيو 2021 حتي يونيو 2022 .

وأوضح أن زيادة حجم التردد علي اقسام المستشفى المختلفة جاء بعد استحداث وإضافة بعض الأقسام والتخصصات وعلي رأسها قسطرة القلب وعمليات الأورام والمخ والأعصاب .

وقال إن المستشفى قدمت «2708»عملية كبري و «1187» عملية طوارئ و «660» عملية بالعيادات الخارجية ، و «4503» عملية نساء وتوليد ، و «646» عملية مناظير جهاز هضمي ، كما كشف بيان السويس العام عن حجم الخدمات المقدمة بأقسام الأشعة علي النحو التالي : عدد «39966» أشعة عادية ، و «31593» أشعه مقطعية ، و «1334» ايكو ، وعدد«4475» رنين مغناطيسي ، ودوبلر«562».

وأشار وكيل وزارة الصحة بالسويس إلي استقبال العيادات الخارجية لعدد «428710» متردداً واستقبلت أقسام الطوارئ عدد «87078» مواطن، «7606» بالأقسام الداخلي وعدد«3264» بالعناية المركزة والعزل ، و عناية أطفال استقبلت عدد «493» متردد و الحضانات «1126» والكلي «4677» مواطناً .