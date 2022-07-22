اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 يوليه 2022 11:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة السويس: المستشفى العام قدم 620 ألف خدمة طبية للمواطنين خلال عام

الجمعة، 22 يوليه 2022 10:00 م
صحة السويس: المستشفى العام قدم 620 ألف خدمة طبية للمواطنين خلال عام الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس
السويس - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن مستشفى السويس العام قدمت 620 ألفا و588 خدمة طبية للمواطنين خلال عام في جميع الأقسام .

وقال وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن إحصائيات المستشفي بمختلف أقسامها تُبرز الجهود المبذولة من الفريق الطبي والفنى والإداري بالمستشفى وذلك خلال العام الأخير، خلال الفترة من يونيو 2021 حتي يونيو 2022 .

وأوضح أن زيادة حجم التردد علي اقسام المستشفى المختلفة جاء بعد استحداث وإضافة بعض الأقسام والتخصصات وعلي رأسها قسطرة القلب وعمليات الأورام والمخ والأعصاب .

وقال إن المستشفى قدمت «2708»عملية كبري و «1187» عملية طوارئ و «660» عملية بالعيادات الخارجية ، و «4503» عملية نساء وتوليد  ، و «646» عملية مناظير جهاز هضمي ، كما كشف بيان السويس العام عن حجم الخدمات المقدمة بأقسام الأشعة علي النحو التالي : عدد «39966» أشعة عادية ، و «31593» أشعه مقطعية ،  و «1334» ايكو ، وعدد«4475» رنين مغناطيسي ، ودوبلر«562».

وأشار وكيل وزارة الصحة بالسويس إلي استقبال العيادات الخارجية لعدد «428710» متردداً واستقبلت أقسام الطوارئ عدد «87078» مواطن، «7606» بالأقسام الداخلي وعدد«3264» بالعناية المركزة والعزل ،  و عناية أطفال استقبلت عدد «493» متردد و الحضانات «1126» والكلي  «4677» مواطناً .

 

 


السويس

أخبار المحافظات

أخبار السويس

مستشفي السويس العام



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة