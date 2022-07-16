صحة السويس ترفع حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة بسبب فيروس كورونا.. صور

السويس - فريق المحافظات

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس رفع حالة الطوارئ بمستشفيات السويس العام والصدر والحميات لمواجهة جائحة فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات بين المواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة بالسويس أنه تم عقد إجتماعاً طارئاً للغرفة المركزية لفيروس كورونا بالمحافظة وذلك للتنسيق المشترك بين المستشفيات في استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأشار الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان، إلى أنه وجه مدراء المستشفيات بالتعاون في توزيع الحالات فيما بينها حسب التشخيص لكل حاله وتجهيز مسارات آمنه للحالات المؤكده داخل المستشفيات وتجهيز أماكن فرز و مراجعة موقف مخزون الأكسجين الاستراتيجي و التعاون الكامل لمواجهة الموجة الجديدة من جائحة كوفيد 19.

وأضاف خلال الاجتماع بحضور الدكتوره داليا عامر مدير مستشفي الحميات والدكتور طارق سحيم مدير مستشفى الصدر وفريق عمل مستشفي السويس العام د بلال عبد اللطيف نائب مدير المستشفي والدكتور سيد حسين رئيس الهيئة الطبية بالمستشفى العام ومديري الجوده ومكافحة العدوى والتمريض والتخطيط والرقابة الداخلية والهندسه الطبية أن حجم المسؤولية كبير علي الأطقم الطبيه وأنهم قادرون على تقديم افضل الخدمات الطبيه للمواطنين .

وطلب الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزاره الصحه بالسويس الأطقم الطبية بضرورة حماية أنفسهم والحفاظ على رسالتهم وسلامتهم واتخاذ كافة الاحتياطات الطبيه اللازمة وارتداء الكمامات والقفازات عند التعامل مع المرضى المصابين وغير المصابين.

وشدد على ضرورة اعداد تقرير يومي بالحالات المصابة لرفعها لرفعه الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة عبد المجيد صقر محافظ السويس.

كان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قد أعلن في وقت سابق دعم قطاع الصحي ب 5 ملايين جنيه لتطوير وتجهيز أقسام الطوارئ بمستشفيات المحافظة.