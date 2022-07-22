سفير اليمن مهنئا بذكرى ثورة 23 يوليو: مصر صوت العرب أمام المحافل الدولية

إيمان حنا

هنأ سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد على مارم الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة مصر وشعبها، بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدا أنها تمثل ملحمة وطنية ونقطة تحول في تاريخ مصر الحديث.

ومن جهة ثانية أشاد السفير اليمنى بما يريط مصر واليمن من علاقات تاريخية متميزة وتشهد تطورا فى مجالات مختلفة، فى ظل القيادة الحكيمة للبلدين.

وأكد مارم، اعتزاز اليمن قيادة وشعبا بقيمة مصر التاريخية وإسهاماتها الحضارية إضافة إلى ثقلها على الصعيدين الدولى والإقليمى، إضافة إلى كونها صوت العرب أمام المحافل الدولية والمدافع الأول عن قضاياهم ، مذكرا بمواقف الدولة المصرية التى لا تنسى تجاه الشعب اليمنى وقضيته العادلة ونصرته ، ومساندة مصر لليمن على كافة المستويات .

وأوضح السفير اليمنى ، أن قيمة وأهمية ثورة 23 يوليو المجيدة تتجاوز كونها حدثا مصريا مهما بل تُعد نقلة كبيرة في تاريخ أمتنا العربية، ومحفزا لاستعادة العرب وضعهم الريادى.