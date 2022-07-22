سفارى جبلية ورحلات سياحية مبهجة للأفواج من حول العالم فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر حالة من الرواج السياحي بتوافد الأفواج من حول العالم للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة والأجواء المبهجة فى الأقصر، حيث يقوم العاملون بالقطاع السياحي بالعمل على تنويع الخدمات السياحية للأفواج لجذب مزيد من السياح وفتح أسواق سياحية جديدة، ومؤخراً تم العمل فى منتج مختلف من نوعه وهو "سفارى الجبال" فى وقت الفجر خلال إنطلاق رحلات البالون لتزين السماء.

وفى هذا الصدد يقول أسامة عبد الغني، المدير العام لأحد الشركات السياحية العاملة في الأقصر، إنه بجانب تفرّد الأقصر بالعديد من الأنماط السياحية التي قد لا يراها السائح في مقصد سياحي آخر، مثل "البالون الطائر – المنطاد"، الذي يشهد تسيير قرابة 11 ألف رحلة في العام، وجولات عربات الحنطور، ورحلات المراكب الشراعية في وسط نهر النيل الخالد، وتجول السياح بين المقاهي والأسواق التراثية، فإن نمط سياحي جديد قد عرفته الأقصر بالفعل خلال الفترة الماضية، وهو "سياحة السفاري بالجبال" والتي كانت غائبة عن الأقصر خلال السنوات الماضية.

وأضاف أسامة عبد الغني لـ"اليوم السابع"، أن مناطق عدة في البرين الشرقي والغربي، باتت بيئة مناسبة لمثل هذا النمط من السياحة، مؤكدا إقبال السياح على ذلك المنتج السياحي، الذي ربما ينتمي بجانب البالون الطائر لما يعرف بسياحة المغامرة، موضحاً أن الأقصر بما تملكه من مقومات سياحية فريدة وآثار خالدة تجذب أنظار العالم، إضافة إلى المشروع الأثري الضخم الذي شرفت الأقصر بقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحه، وهو مشروع كشف وإحياء طريق المواكب المعروف بطريق الكباش الفرعوني، وكذلك تطوير كورنيش النيل، والمشروع المرتقب لإقامة كورنيش آخر للنيل بالضفة الغربية من الأقصر، كلها عوامل تصب في خدمة القطاع السياحي، وتُنبئ بموسم سياحي ناجح بحلول شهر أكتوبر المقبل.



استمتاع السياح برحلات السفارى



أفواج السياح خلال سفارى البر الغربي



السفارى فى جبال الأقصر بالبر الغربي



السفارى فى جبال غرب الأقصر



السياح خلال رحلات السفارى بالبر الغربي



السياح فى قلب جبال الأقصر بالسفارى



الفرحة على وجوه السياح فى السفارى



جانب من فرحة السياح برحلات الجبال والسفارى



رحلات السفارى فى جبال القرنة



رحلات السفارى فى غرب الأقصر



رحلات السفارى لسياح العالم غرب الأقصر



سحر السفارى فى غرب الأقصر



سطوع الشمس خلال رحلة السفارى



سعادة السياح خلال السفارى بقلب الجبال



سعادة كبيرة بين السياح خلال السفارى



سفارى سياحى فى غرب الأقصر