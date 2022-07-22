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الجمعة، 22 يوليه 2022 01:46 م
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زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الجمعة، 22 يوليه 2022 01:38 م
زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو مراكز الإصلاح والتأهيل
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تقرر منح النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل (زيارة استثنائية) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24/7/2022 حتى يوم الخميس الموافق 28/7/2022 .

  

ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء بمناسبة الإحتفال بذكرى (ثورة 23 يوليو) ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.


زيارة استثنائية

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