ريشى سوناك المرشح لخلافة جونسون: لعبت دورا فى تجنب الإغلاق فى عيد الميلاد

كتبت رباب فتحى

قال ريشى سوناك وزير الخزانة البريطاني السابق والمرشح الأوفر حظا لتولى رئاسة وزراء بريطانيا فى مقابلة على قناة "إل بى سى" البريطانية، إنه لعب دورًا كبيرًا في قرار حكومة بوريس جونسون بتجنب العودة إلى الإغلاق في عيد الميلاد الماضي.

وقال سوناك في مقابلته مع أندرو مار الليلة الماضية، "ما فعلته في ديسمبر هو العودة من رحلة حكومية كنت أقوم بها في الخارج لمنعنا من الدخول في حالة من الإغلاق الوطني، لأننا كنا على بعد ساعات من مؤتمر صحفي كان سيغلق هذا البلد مرة أخرى بسبب متغير أوميكرون ، وعدت وحاربت بشدة ضد النظام لأنني أعتقدت أن هذا سيكون الشيء الخطأ لهذا البلد والذى سيحدث ضررا في الأعمال التجارية ، وفي تعليم الأطفال ، وفي حياة الناس."

وأضاف قائلا "كنا على بعد ساعات. كنا على بعد ساعات من الإغلاق الوطني ، لكنني عدت وتحديت النظام وقلت إن هذا ليس صحيحًا ، ولسنا بحاجة إلى القيام بذلك. وأنا سعيد لأنني فزت فى المناقشة".

ومع ذلك، أفاد جيسون جروفز من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية (التي تدعم بقوة ليز تروس في مسابقة قيادة حزب المحافظين) أن نسخة سوناك من هذه القصة محل نزاع من قبل مصادر حكومية أخرى.

وقال جروفز نقلا عن أحد المصادر إن ادعاء سوناك "غير صحيح على الإطلاق".

وأوضح المصدر"لقد كان بالخارج في كاليفورنيا ويخطط للبقاء هناك في عطلة حتى بدأ يتلقى انتقادات في الوطن. من غير الصحيح بشكل قاطع القول بأننا كنا على بعد ساعات من إغلاق آخر. بحلول الوقت الذي عاد فيه ، كان رئيس الوزراء قد قرر بالفعل أنه لا يريد تجاوز قيود الخطة ب."

وقال مصدران من مجلس الوزراء إنه عندما سأل جونسون سوناك عن آرائه بشأن هذه المسألة في اجتماع ، أجاب: " لا أحد يريد أن يسمع مني ".

واعتبرت الصحيفة أنه ليس من غير المألوف أن تتباين الروايات المتعلقة بكيفية ووقت اتخاذ قرار معين في الحكومة ، والدور الذي يلعبه أي فرد. لكن هذه القصة يمكن أن تلحق ضررا بسوناك لأن استطلاع يوجوف أمس أشار إلى أن 40٪ من أعضاء حزب المحافظين لا ينظرون إلى سوناك على أنه صادقا ، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلهم يحبون ليز تروس أكثر.