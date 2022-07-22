رفع 40 طن قمامة فى حملة مكبرة بقرية أبومناع بقنا

قنا صابر سعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز دشنا، في محافظة قنا، حملة مكبرة، لرفع المخلفات والقمامة الناتجة بترعة المرة، والتراكمات الصلب والزراعية، والأتربة بالقرى التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو مناع غرب، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع لخلق جو صحي.

وأوضح حمادة صلاح جيلاني، رئيس قرية أبومناع غرب، إن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مجلس مركز ومدينة دشنا، وجها بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وتسوية الشوارع بالجليدر، في إطار مبادرة "دشنا في ثوبها الجديد".

وأشار رئيس القرية، إلى أنه تم عمل حملة مكبرة، لرفع القمامة والمخلفات الصلبة، بعدد من شوارع الوحدة المحلية ورفعت خلالها الحملة 40 طن من القمامة والمخلفات.

