رئيس مركز ومدينة برج العرب يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية أبوصير.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

تفقد اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، عدد من المشروعات الخدمية الجارية بقرية أبوصير، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" في برج العرب.



بدأت جولة رئيس المركز بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، محطة مياه الشرب بالكيلو 38، وحدة التضامن الاجتماعى، مركز شباب ابوصير قبلى وجاء ذلك بحضور سعد هجرس رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو صير.



وقال اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري علي أرض الواقع، والتي تخدم 3 قري، ويستفاد منها 130 ألف نسمة لمتابعة الانتهاء من تلك المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن .





وأكد رئيس المركز أن مبادرة حياة كريمة، تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في القرى وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.



جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)