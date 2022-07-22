ناشد إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وسائل الإعلام العالمية بأن تستقى معلوماتها عن بلاده من مصادرها الموثوق بها، والابتعاد عن نقل المعلومات الكاذبة والمشوهة التي تخلو من المصداقية ، معربا عن عميق أسفه من أان بلاده على مدى سنوات ماضية وحتى الآن تعانى من التضليل الإعلامى على الصعيد الدولي لمجريات الأحداث على أراضيها
جاء ذلك خلال كلمة لرئيس جمهورية أذربيجان ، له اليوم الجمعة ، والتي وجهها إلى أعمال الندوة التي تنظمها وكالة تنمية الإعلام بأذربيجان والتي ألقاها نيابة عنه حكمت حاجيف مساعد رئيس الجمهورية .
وأكد رئيس أذربيجان ثقته في مواصلة الصحافة الوطنية الأذربيجانية لدورها في نقل الصورة الحقيقية عن بلاده إلى العالم بكل دقة ومصداقية مشيدا بالدور الذي قامت به الصحافة في بلاده في التثقيف والتنوير وتبصير الرأى العام أولا بأول بكل ما يجرى من أحداث تتعلق بأذربيجان والعالم أجمع.
وتناقش الندوة التي يشارك في أعمالها قيادات صحفية وكتاب من 20 دولة حول العالم عددا من الموضوعات من أهمها التحول إلى الصحافة الإعلامية الجديدة ، واخلاقيات الإعلام ، ومهنية الصحفيين في البيئة الرقمية ، والتحول في الصحافة والإمكانات والفرص الجديدة .
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