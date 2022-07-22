جاء ذلك خلال كلمة لرئيس جمهورية أذربيجان ، له اليوم الجمعة ، والتي وجهها إلى أعمال الندوة التي تنظمها وكالة تنمية الإعلام بأذربيجان والتي ألقاها نيابة عنه حكمت حاجيف مساعد رئيس الجمهورية .



وأكد رئيس أذربيجان ثقته في مواصلة الصحافة الوطنية الأذربيجانية لدورها في نقل الصورة الحقيقية عن بلاده إلى العالم بكل دقة ومصداقية مشيدا بالدور الذي قامت به الصحافة في بلاده في التثقيف والتنوير وتبصير الرأى العام أولا بأول بكل ما يجرى من أحداث تتعلق بأذربيجان والعالم أجمع.



وتناقش الندوة التي يشارك في أعمالها قيادات صحفية وكتاب من 20 دولة حول العالم عددا من الموضوعات من أهمها التحول إلى الصحافة الإعلامية الجديدة ، واخلاقيات الإعلام ، ومهنية الصحفيين في البيئة الرقمية ، والتحول في الصحافة والإمكانات والفرص الجديدة .