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تنسيق الجامعات 2022.. "إعلام القاهرة": لا ننظم دورات تأهيل لاختبارات القدرات

الخميس، 21 يوليه 2022 01:44 م
تنسيق الجامعات 2022.. "إعلام القاهرة": لا ننظم دورات تأهيل لاختبارات القدرات كلية الإعلام جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنه بخصوص الطلاب الراغبين فى أداء الالتحاق باختبارات القدرات بالكلية فإن كلية الإعلام لا تنظم أى دورات تأهيلية أو كورسات خاصة باختبارات القدرات .

واضافت كلية الإعلام، أن أى شخص يشارك فى الترديس بالكورس غير تابع الكلية ولا يمثل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وتنفى الكلية علاقتها بأى كورس يتم الإعلان عنه باسم الكلية مع قرب انطلاق فتح باب التسجيل وحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، القبول بالجامعات للعام الجامعى 2022 / 2023.

 

وتعد كلية الإعلام من ضمن الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وينشر اليوم السابع الاماكن التى يؤدى فيها الطلاب اختبارات القدرات لكليات الإعلام.

 

وتؤدى الاختبارات كالأتى -:

يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة - الإسكندرية – مطروح – الفيوم - القليوبية [غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبـور - الخصوص] بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

 

كما يؤدى طلاب محافظات السويس – بورسعيد - دمياط – شمال سيناء - جنوب سيناء – الإسماعيلية، اختبارات القدرات فى كلية الإعلام جامعة السويس.

 

أما طلاب محافظات المنيا - بنى سويف - أسيوط سيؤدون اختبارات القدرات فى كلية الإعلام جامعة بنى سويف، وطلاب محافظات الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر ـ أسوان، يؤدون اختبارات القدرات فى كلية الإعلام جامعة جنوب الوادى.

 

كما يؤدى طلاب محافظات القليوبية [بنها - كفر شكر- طوخ – قها] - الشرقية - البحيرة - الدقهلية- الغربية- المنوفية - كفر الشيخ فى كلية الإعلام جامعة المنوفية.


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