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تنسيق الجامعات 2022.. خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بالموقع الإلكترونى

الجمعة، 22 يوليه 2022 11:41 ص
تنسيق الجامعات 2022.. خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بالموقع الإلكترونى تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن فتح باب تسجيل وحجز الرغبات بداية من 25 يوليو وحتى يوم 6 أغسطس المقبل ز
وفيما يلى خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت:
 
1 - يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.
 
2 - يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.
 
3 - تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.
 
4-  تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.
 
 5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.
 
6 - عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.
 
 

تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق الالكترونى

رابط موقع التنسيق

تنسيق الجامعات

اختبارات القدرات

اعلام

التربية الرياضية

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات



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