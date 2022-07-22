تعرف على المحطات المتبقية فى الخط الثالث للمترو

كتب سيد الخلفاوى

تستكمل وزارة النقل إنشاء الخط الثالث ل مترو الأنفاق – الخط الأخضر- ويتم الآن إنشاء المرحلة الثالثة، ويمتد مسار هذه المرحلة من العتبة حتى محور روض الفرج شمال إمبابة ثم يعبر الطريق الدائري حتى سكك حديد إيتاي البارود ثم يتجه جنوباً حتى جامعـة القاهرة عبوراً بشارع جامعة الدول العربية وبولاق الدكرور للربط مع الخط الثانى عند محطة جامعة القاهرة.

ويبلغ إجمالى طول هذه المرحلة حوالى 17.7كم وإجمالي ( 15 ) محطة ويتم تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء هي كالآتي:-

الجزء الأول 3A:

بطول 4 كم وتمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات" ومخطط الإفتتاح خلال أيام.

الجزء الثاني 3B:

يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وتشمل على 6 محطات [ محطة نفقية ( السودان )، وعـدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ] .

الجزء الثالث 3C:

يمتد بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطـات [ 3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الـدول ) ومحطة علويـة ( جامعـة القاهرة ) ومحطة سطحية( بولاق الدكرور) ] .