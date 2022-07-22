اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 09:20 ص
أكرم القصاص
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تطوير ورفع كفاءة أقسام الأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية بدمياط

الجمعة، 22 يوليه 2022 08:00 ص
تطوير ورفع كفاءة أقسام الأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية بدمياط محرر اليوم السابع مع قيادات الصحة

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قال الدكتور طارق الذكي مدير قطاع الأسنان بمديرية الصحة بدمياط، إن قطاع الأسنان يشهد تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة في كافة المستشفيات والوحدات الصحية.

وأضاف طارق الذكي في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تطوير وحدة تركيبات بمستشفى دمياط العام واستحداث  وحدة تركيبات في مستشفى رأس البر ورفع كفاءة مستشفى كفر سعد وفتح جراحة الوجه الوجه والفكين بمستشفى كفر سعد ،تطوير وحده التركيبات بمستشفى الزرقاء ، وكذلك تطوير قسم طبي الاسنان للاطفال تحت التخدير الكلي.

 وأضاف طارق الزكي  أنه تم افتتاح قسم اسنان جديد بقرية الجبايلة  بمركز كفر البطيخ ، إعادة تطوير قسم ثاني وتطوير قسم الأسنان الجراحي والتركيبات، وكذلك استحداث قاعدة بيانات للأطباء والتمريض الأسنان وعمل دورات تدريبية للأطباء بالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية الصحة إلى تنشيط التعليم الطبي المستمر بالتنسيق مع وحدة التدريب بمديرية الصحة.

وأضاف طارق الزكي أنه يتم حاليا علاج العصب وجراحة الوجه والفكين وطب اسنان الأطفال في مستشفى دمياط العام ومستشفى الزرقاء.


 

 


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