تداول 39575 طن بضائع عامة متنوعة و325 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت مواني البحر الأحمر اليوم نشاطا ملحوظا في حركة تداول البضائع حيث تم تداول 39575 طن بضائع عامة متنوعة و325 شاحنة و64 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.



وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 5717 طن بضائع عامة ومتنوعة، و208 شاحنات، و54 سيارة، كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 33858 طن بضائع عامة ومتنوعة، 117 شاحنة ، 10 ملاكي.



استقبل ميناء سفاجا السفينة Venture Harmony قادمة من استراليا بحمولة 31500 طن الومنيوم والسفينة ABM Justice فارغة لشحن فوسفات والسفينة امل باجمالي 97 شاحنة بحمولة 2081 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 ملاكي.



كما تم مغادرة السفينة أمل بإجمالي 90 شاحنة بحمولة 2385 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 ملاكي والسفينة عمان بإجمالي 29 شاحنة بحمولة 682 طن بضائع عامة ومتنوعة و8 ملاكي والسفينة الحرية 2 بإجمالي 72 شاحنة بحمولة 1900 طن بضائع عامة ومتنوعة والعبارة القاهرة بعدد 40 ملاكي.



واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 10 شاحنات بحمولة 84 طن بضائع عامة و193 طن بضائع ترانزيت إلي ليبيا و7 ملاكي و10 شاحنات فارغة، وتم مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 17 شاحنة بحمولة 750 طن بضائع عامة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1027 راكبا بموانئها.