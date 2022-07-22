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ماكرون يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله قصر الإليزيه

الجمعة، 22 يوليه 2022 12:32 م
ماكرون يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله قصر الإليزيه الرئيس السيسي يصل قصر الإليزيه
إبراهيم حسان

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، قصر الإليزيه، حيث كان فى استقباله الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار أورلي الدولي بفرنسا قبل قليل، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة باريس، تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تتناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.


الرئيس السيسي

السيسي يزور فرنسا

الرئيس السيسى في فرنسا

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