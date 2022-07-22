بدء طرح كراسات شروط حجز 127 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.. الأحد

كتب أحمد حسن

حدد الجهاز المركزى للتعمير، يوم الاحد المقبل ، موعدا لطرح كراسات شروط حجز 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات مختلفة، نموذج "عصفور الجنة"، بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للبيع بتيسيرات كبيرة فى السداد.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن الطرح يتم من خلال الجهاز، ممثلاً في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتباراً من يوم الأحد 24/7/2022، والمعاينة يومياً عدا الجمعة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه يتم سداد 10 ٪ كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، ويتم سداد دفعة تخصيص 15 ٪ خلال أسبوع من سداد جدية الحجز، ويتم سداد دفعة استلام 25 ٪ خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50 ٪ المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة تعادل 7 ٪ سنويا، ويتم منح العميل خصم 3 ٪ فى حالة السداد الفوري