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المطرب الأمريكى الشهير جون ليجند وأسرته يزورون الأهرامات.. صور

الجمعة، 22 يوليه 2022 03:53 م
المطرب الأمريكى الشهير جون ليجند وأسرته يزورون الأهرامات.. صور المطرب جون ليجند وأسرته خلال زيارته الأهرامات
كتب محمد أسعد

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استضافت منطقة أهرامات الجيزة، منذ قليل، المطرب الأمريكي المشهور جون ليچند وأسرته، والذين حرصوا على زيارة المنطقة قبل توجههم إلى الساحل الشمالي لإحياء الحفل الخاص به مساء اليوم بإحدى القرى هناك.
 
وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث رافقهم في جوله داخل المنطقة، كما قدم لهم شرحاً عن تاريخ عصر بناة الأهرامات وطريقة بناء الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.
 
 كما قام المطرب الأمريكي وأسرته بزيارة الممر الأول داخل الهرم الأكبر، حيث أعربوا عن انبهارهم بالهرم وعن سعادتهم بزيارته، كما قاموا بزيارة منطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما، هذا بالإضافة إلى قيامهم بركوب الخيل والجمال.
 
وحرص المطرب الأمريكي وأسرته على التقاط الصور التذكارية خلال هذه الزيارة.
 
جون ليجند وزوجته وأبنائه
جون ليجند وزوجته وأبنائه

المطرب الأمريكي مع مسئولي إدارة آثار الهرم
المطرب الأمريكي مع مسئولي إدارة آثار الهرم

المطرب الأمريكي وأبنائه
المطرب الأمريكي وأبنائه

أسرة المطرب الأمريكي تزور مصر
أسرة المطرب الأمريكي تزور مصر

جون ليجند وأسرته يركبون جملًا خلال زيارتهم للأهرامات
جون ليجند وأسرته يركبون جملًا خلال زيارتهم للأهرامات

جون ليجند وأسرته أمام الهرم
جون ليجند وأسرته أمام الهرم

المطرب جون ليجند وأسرته
المطرب جون ليجند وأسرته
 
 

جون ليچند

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