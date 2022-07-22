وشدد ليندركينج، على أنه يجب على طرفى النزاع فى اليمن تمديد الهدنة وتوسيعها من أجل الشعب كله.



وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، قد أعلن أمس الخميس، أنه يجري اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها، معتبرًا أن الهدنة أحدثت تحولاً كبيرًا لليمن، وحققت فرقًا ملموسًا في حياة الناس.



يشار إلى أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد وافقا، في مطلع يونيو الماضي، على تمديد هدنة إنسانية في اليمن لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 أبريل الماضي.