اللحوم المصنعة تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان القولون

كتبت إيناس البنا

أكدت الوكالة الوطنية الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية (ANSES) مؤخرًا وجود صلة بين سرطان القولون والنتريت كمضافات غذائية، وفقًا لتقرير وكالة الصحة.

يأتى ذلك بعد تقرير منظمة الصحة العالمية (WHO) لعام 2015 الذى صنف اللحوم المصنعة على أنها مادة مسرطنة بسبب "الأدلة الكافية" على أن نوع اللحوم يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بالسرطان مثل سرطان القولون والمستقيم، وفقا لتقرير " Fox News".

تحتوى النترات على ذرة أكسجين إضافية مقارنة بالنتريت، ومع ذلك، فى حين أنه من غير المحتمل أن تسبب النترات ضررًا، عندما يحولها الجسم إلى نتريت، فإنها يمكن أن تصبح ضارة، وفقًا لـ Healthline.

يضيف المصنعون النتريت إلى اللحوم للحفاظ عليها، وفي اللحوم يتحول النتريت إلى أكسيد النيتريك ويتفاعل هذا مع البروتينات في اللحم، ويغير لونه إلى اللون الوردي أو الأحمر ويساعد في الحفاظ عليه.

يتم استخدام كل من النترات والنتريت كمضافات غذائية، معظمها في اللحوم المعلبة واللحوم المصنعة لأنها تقلل من خطر العدوى البكتيرية، وقامت الوكالة الوطنية الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة، بتحليل دراسات السرطان المنشورة منذ العمل المرجعي لهيئة سلامة الأغذية الأوروبية في عام 2017 والوكالة الدولية لأبحاث السرطان في عام 2018.

وخلص التقرير إلى أنه "كلما زاد التعرض لهذه المركبات، زاد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم"، وتوصي الوكالة الفرنسية الآن للحد من التعرض للنترات والنتريت من خلال عدم تناول أكثر من 150 جرامًا أسبوعيًا من اللحوم الشهية - واتباع نظام غذائي متوازن مع ما لا يقل عن خمس حصص يومية من الفاكهة والخضراوات.