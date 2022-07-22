القومي للحوكمة يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية امديست لتطوير القدرات البشرية

كتبت أسماء أمين

وقعت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- وشاهيناز أحمد، المدير الإقليمي لجمعية أمريكا الشرق الأوسط للخدمات التعليمية والتدريبية –الولايات المتحدة الأمريكية- (امديست) مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بتطوير القدرات البشرية.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون بين الطرفين في بناء وتطوير القدرات البشرية والتدريب، وتقديم الخدمات الاستشارية، مشيرة إلى أهمية التدريب وتطوير القدرات، وتنمية المهارات لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، مؤكدة أن التدريب يساهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل.

وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن التدريب وبناء القدرات يعد من الركائز الأساسية لنجاح أى جهة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتي تساعد فى تحسين الأداء، مشيرة إلى أن رؤية المعهد تتمثل في أن یصبح مركز التمیز الرائد في تقدیم الاستشارات والأبحاث والتدريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حضر توقيع مذكرة التفاهم نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد، وماريز عادل، منسق تطوير أعمال بالمعهد، وعمرو حسن، المدير المالي لامديست.