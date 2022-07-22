اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 01:44 م
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القبض على عاطلين وراء سرقة 6 شقق سكنية بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 22 يوليه 2022 01:18 م
القبض على عاطلين وراء سرقة 6 شقق سكنية بمدينة 6 أكتوبر ضبط متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث القبض على عاطلين وراء سرقة 6 شقق سكنية بمدينة 6 أكتوبر، كما تم ضبط اثنين من عملائهما يتوليان شراء المسروقات، وتم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن متخذان من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (6) وقائع سرقة ، كما أرشدا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية" (عاطلين، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة)، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


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