اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 09:56 م
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الرئيسية صحة وطب

الشاى الأخضر ليس فقط لفقدان الوزن.. يساعد أيضا فى خفض السكر المرتفع

الجمعة، 22 يوليه 2022 09:00 م
الشاى الأخضر ليس فقط لفقدان الوزن.. يساعد أيضا فى خفض السكر المرتفع الشاي الاخضر لانقاص الوزن ومرض السكري
كتبت إيناس البنا

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توصلت دراسة حديثة أن شرب الشاى الأخضر،  قد لا يساعد فقط في تقليل محيط الخصر لديك، ولكنه قد يكون مفيدًا أيضًا في خفض مرض السكري.
 
داء السكري من النوع 2 يمثل تحديًا عالميًا كبيرًا للصحة العامة ومن المتوقع أن يؤثر على 693 مليون شخص بحلول عام 2045، ويرتبط بالنتائج الصحية السلبية بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية والعمى والفشل الكلوي والبتر، فضلاً عن كونه أحد عوامل الخطر الرئيسية للخدج معدل الوفيات.
 
أظهرت الدراسة، المستندة إلى التحليل التلوي لـ 27 تجربة نُشرت في مجلة Nutrition and Metabolism ، أن تناول الشاي الأخضر كان له تأثير إيجابي على تركيز جلوكوز الدم الصائم.
 
قام فريق من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين وفقا لموقع "south china" بفحص نتائج 27 دراسة شملت 2194 مشاركًا، وأظهرت النتائج المجمعة أن الشاي الأخضر خفض بشكل ملحوظ نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام.
 
وقال الفريق إنه على الرغم من أن التجارب قصيرة المدى أظهرت أن مكملات الشاي الأخضر "قللت بشكل كبير من نسبة الجلوكوز أثناء الصيام"، إلا أن هناك حاجة لتجارب طويلة الأمد لتقييم آثار مكملات الشاي الأخضر على التحكم في نسبة السكر في الدم.
 
يتم إنتاج الشاي الأخضر من أوراق نبات الكاميليا الصينية الطازجة وقد لعب دورًا غذائيًا وطبيًا مهمًا عبر التاريخ، لا سيما في البلدان الآسيوية.
 
يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات الفعالة بما في ذلك مضادات الأكسدة والفيتامينات والكربوهيدرات والبروتينات والمعادن والبوليفينولات الشبيهة بالفلافونويد ، والتي قد تكون مفيدة في الوقاية من مرض السكرى.

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الشاي الأخضر لمرض السكري

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