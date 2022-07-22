اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 11:06 م
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السيطرة على حريق بمنزل في كفر شكر وإصابة شخص بحروق

الجمعة، 22 يوليه 2022 09:45 م
السيطرة على حريق بمنزل في كفر شكر وإصابة شخص بحروق سيارات إطفاء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمنزل بمنطقة البقاشين دائرة مركز شرطة كفر شكر، حيث أسفر الحريق عن إصابة أحد الأشخاص كان يساهم في السيطرة علي الحريق، جرى نقله لمستشفى كفر شكر المركزي وتصرح له بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بأحد المنازل بقرية البقاشين دائرة مركز شرطة كفر شكر.

علي الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء لموقع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية بالتنسيق مع الأهالي من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة "محمد س ع"، جرى نقله لمستشفى كفر شكر المركزى، وتصرح له بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمنزل بمنطقة البقاشين دائرة مركز شرطة كفر شكر، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية او الممتلكات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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