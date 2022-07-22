السياحة والمصايف: نسب الإشغال بشواطئ الإسكندرية 100%

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسب إشغال الشواطئ اليوم الجمعة، وصلت إلي 100% في أول جمعة عقب انتهاء امتحانات الثانويه العامه، فيما أعلنت 6 شواطئ أنها كاملة العدد منذ الصباح .



وقال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن هناك شواطئ وصلت نسبة الإشغالات منذ الساعة العاشرة 100% هي " شواطئ ميامي العام وفريسكا المميز والمندرة المجاني والفنار المميز والعصافرة المميز وشاطئ اسكندر الخدمة، ونسبة الإشغال شواطئ القطاع الشرقي تجاوزت ال 90% بينما وصلت نسبة إشغال شواطئ القطاع الغربي( من المكس حتي سيدي كرير) 50%.



وشدد المحافظ على الالتزام التام بالإجراءات وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بشأن التواجد على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.







شواطئ الإسكندرية (1)



شواطئ الإسكندرية (2)



شواطئ الإسكندرية (3)



شواطئ الإسكندرية (4)



