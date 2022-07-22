وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن الرئيس عباس أصدر أوامره للأجهزة الأمنية بالتحقيق الفوري في هذا الحادث، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، مُتمنيًا الشفاء العاجل للدكتور الشاعر.



من جهته.. قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات: إن الشاعر- وهو نائب رئيس وزراء سابق- أصيب بجراح إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة "كفر قليل" جنوب محافظة "نابلس" الواقعة بين جنين ورام الله بالضفة الغربية المحتلة.



وأضاف ارزيقات أن مُسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشاعر الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج،وجاء إطلاق النار علي " الشاعر" خلال مشاركته في جاهة الأسير المحرر ضرار أبو جاموس في قرية كفر قليل جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة؛ ما أدى لإصابته برجليه، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي وذلك وفق مراسل وكالة صفا .