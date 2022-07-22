الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى وماكرون يعقدان جلسة مباحثات مغلقة بقصر الإليزيه الجمعة، 22 يوليه 2022 01:15 م الرئيس عبد الفتاح السيسى مع ماكرون كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة مباحثات مغلقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي زيارة السيسي لفرنسا مطار اورلي عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يؤكد لوزير المالية الفرنسى التطلع لزيادة استثمارات فرنسا بمصر الجمعة، 22 يوليه 2022 01:11 م الرئيس السيسى يصل مطار أورلى الدولى فى باريس الجمعة، 22 يوليه 2022 11:40 ص الرئيس السيسى يزور فرنسا اليوم ويعقد مباحثات قمة مع ماكرون الجمعة، 22 يوليه 2022 08:50 ص الرئيس السيسى يتفقد المنزل التاريخى للزعيم جوزيف تيتو الخميس، 21 يوليه 2022 11:55 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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