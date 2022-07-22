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الجمعة، 22 يوليه 2022 01:47 م
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الرئيس السيسى وماكرون يعقدان جلسة مباحثات مغلقة بقصر الإليزيه

الجمعة، 22 يوليه 2022 01:15 م
الرئيس السيسى وماكرون يعقدان جلسة مباحثات مغلقة بقصر الإليزيه الرئيس عبد الفتاح السيسى مع ماكرون
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة مباحثات مغلقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.
 
صرح بذلك  السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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