الرئيس السيسى وماكرون يعقدان جلسة مباحثات مغلقة بقصر الإليزيه

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة مباحثات مغلقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.