اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 11:12 م
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الداخلية تنفي تصريحات منسوبة لرئيس قطاع الحماية المجتمعية

الجمعة، 22 يوليه 2022 10:39 م
الداخلية تنفي تصريحات منسوبة لرئيس قطاع الحماية المجتمعية الشرطة المصرية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تصريحات منسوبة لمساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، مؤكداً أن ما تم تداوله يأتى ضمن الأكاذيب التى تروجها الجماعة الإرهابية للتغطية على جرائمها .

رئيس قطاع الحماية المجتمعية

وزارة الداخلية

الجماعة الارهابية

اخبار الحوادث



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