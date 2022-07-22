الداخلية تنفي تصريحات منسوبة لرئيس قطاع الحماية المجتمعية

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تصريحات منسوبة لمساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، مؤكداً أن ما تم تداوله يأتى ضمن الأكاذيب التى تروجها الجماعة الإرهابية للتغطية على جرائمها .