الداخلية تنفي تصريحات منسوبة لرئيس قطاع الحماية المجتمعية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تصريحات منسوبة لمساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، مؤكداً أن ما تم تداوله يأتى ضمن الأكاذيب التى تروجها الجماعة الإرهابية للتغطية على جرائمها .
الداخلية تنفي تصريحات منسوبة لرئيس قطاع الحماية المجتمعيةالجمعة، 22 يوليه 2022 10:39 م
الشرطة المصرية-أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الداخلية تضبط لص إطارات السيارات فى الإسماعيليةالجمعة، 22 يوليه 2022 06:09 م
القبض على لصوص سرقوا صناديق إشارات القطارات بالغربيةالجمعة، 22 يوليه 2022 05:48 م
مقتل عنصر إجرامى وضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى الدقهليةالجمعة، 22 يوليه 2022 05:45 م
ضبط 13 قضية مخدرات فى مداهمات أمنية بالقليوبيةالجمعة، 22 يوليه 2022 02:13 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة