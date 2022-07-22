الداخلية تضبط لص إطارات السيارات فى الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً سرقة إطارات إحدى السيارات أثناء توقفها أمام مستشفى الجامعة بالإسماعيلية.

وبالفحص تبين ورود بلاغا لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص) باكتشافه سرقة (2) إطار سيارة خاصته "ملاكى" حال توقفها أمام باب مستشفى الجامعة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، كما أقر بارتكابه واقعة سرقة إطار سيارة أخرى، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والسيارة خاصته المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.