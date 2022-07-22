الحكومة تنفى ضم العامين الدراسيين الخامس والسادس الابتدائى بعام واحد

كتبت هند مختار

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بضم العامين الدراسيين للصفوف الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد وفقاً لنظام التعليم الجديد، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التعليم، أنه لا صحة لضم العامين الدراسيين للصفوف الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد وفقاً لنظام التعليم الجديد، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية كما هي 6 سنوات دراسية دون ضم أو تغيير، بحيث يكون كل عام دراسي منفصل عن الآخر، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



