اليوم السابع
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التخطيط: 11 ألف عامل من العمالة غير المنظمة يستفيدون من منظومة التأمين الصحى

الجمعة، 22 يوليه 2022 09:00 ص
التخطيط: 11 ألف عامل من العمالة غير المنظمة يستفيدون من منظومة التأمين الصحى وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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اطلقت الدولة في يوليو 2021، أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر، استفاد منها 11 ألف عامل.
 
وكشف تقرير حديث لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الدولة قامت بتوفير دعم نقدي للعمالة غير المنتظمة، بواقع 500 جنيه شهرياً للعاملين المتضررين من جائحة كورونا، بإجمالي 6.3 مليار جنيه. 
 
واوضح التقرير انه تم حصر  ميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بالمشروعات القومية في إطار مبادرة (حياة كريمة) ،بالاضافة الى  حصر 90 ألفا و461 عاملا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية هذه الفئة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم.
 
واشار التقرير انه تم إصدار حوالي 368 ألف وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، منهم 23.5 ألف عامل من صغار الصيادين بقيمة 23.8 مليون حنيه، وتغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي بقيمة 200 ألف جنيه.بالاضافة الى صرف أكثر من 308 مليون جنيه لرعاية المسجلين بمديريات القوى العاملة اجتماعياً وصحياً استفاد منها 505 ألف عامل.

العمالة غير المنتظمة

كورونا

حياة كريمة التامين الصحى

وزاره التخطيط

اخبار الاقتصاد



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