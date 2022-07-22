اليوم السابع
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الانتهاء من تنفيذ 73 مشروعًا بمركزى إسنا وأرمنت فى الأقصر ضمن حياة كريمة

الجمعة، 22 يوليه 2022 10:45 ص
الانتهاء من تنفيذ 73 مشروعًا بمركزى إسنا وأرمنت فى الأقصر ضمن حياة كريمة مشروعات حياة كريمة بالأقصر
كتب أحمد حسن

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، انتهى من تنفيذ 73 مشروعًا بمركزين بمحافظة الأقصر، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
 
 
وأوضح وزير الإسكان، أن الجهاز المركزى للتعمير، ومن خلال جهاز تعمير البحر الأحمر، انتهى من تنفيذ 73 مشروعًا بمركزى إسنا وأرمنت، بمحافظة الأقصر، بهما 13 وحدة محلية، تضم 36 قرية، حيث يحتوى مركز إسنا على 9 وحدات محلية بها 29 قرية، ومركز أرمنت يحتوى على 4 وحدات محلية بها 7 قرى.
 
 
مشروعات حياة كريمة بالأقصر
مشروعات حياة كريمة بالأقصر
 
 
وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليًا بمحافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إنشاء 13 مجمع خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذ جميع المجمعات الخدمية.
 
 
وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن المشروعات تشمل أيضًا، إنشاء 13 مجمع خدمات زراعية، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم(وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يساهم في تنمية هذه القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 7 مجمعات، وجار تنفيذ باقى المجمعات، بجانب إنشاء/ إحلال وتجديد 9 مراكز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 28 مركز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة)، وتم الانتهاء من 20 مركز شباب، وجار تنفيذ باقى مراكز الشباب.
 
 
وأوضح اللواء محمود نصار، أن مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر، تشمل أيضاً، إنشاء 8 نقاط إسعاف، وتطوير 8 نقاط أخرى، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من 9 نقاط إسعاف، بجانب إنشاء/ إحلال وتجديد 20 كوبرى على المجارى المائية، حيث يتم تحديد الأعمال بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، وتم الانتهاء من 16 كوبرى رى، إضافة إلى تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين فى مجال الكهرباء والإنارة العامة، وتم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء لقرية طفنيس بمركز إسنا.

وزاره الاسكان

اسنا

حياه كريمه

مشروعات حياه كريمه

الاقصر



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