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أكرم القصاص
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رئيس مياه الغربية: نفذنا 95% من مخطط الشركة لمشروعات حياة كريمة بقرى زفتى

الجمعة، 22 يوليه 2022 07:00 ص
رئيس مياه الغربية: نفذنا 95% من مخطط الشركة لمشروعات حياة كريمة بقرى زفتى المهندس حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب بالغربية
الغربية - محمد طارق

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أكد المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الغربية ، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن العمل داخل محافظة الغربية كان داخل 54 قرية و 9 وحدات محلية كمرحلة أولي ضمن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قري الريف المصري .
 
وأوضح أن مستهدف شركة مياه الشرب والصرف الصحي هو " تغيير الخطوط القديمة المتهالكة ، مد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة ، إنشاء محطات مياه، تزويد محطات المياه القديمة بوحدات معالجة ، صرف للوحدات المحرومة " وذلك لتقديم خدمة مثالية للمواطن داخل الريف المصري .
 
وأضاف: تكلفت هذة الأعمال نصف مليار جنيه بالنسبة لمشروعات شركة مياة الشرب والصرف الصحي ، ونسبة التنفيذ بلغت حوالي 95% من المخطط للشركة ، كما تم الإنتهاء من توصيل الوصلات المنزلية لجميع المنازل المحرومة من هذة الخدمات قبل المبادرة وباقي فقط نسبة بسيطة نعمل حاليا علي توصيلهم .
 
 
 

 


رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية

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