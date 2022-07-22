رئيس مياه الغربية: نفذنا 95% من مخطط الشركة لمشروعات حياة كريمة بقرى زفتى

وأوضح أن مستهدف شركة مياه الشرب والصرف الصحي هو " تغيير الخطوط القديمة المتهالكة ، مد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة ، إنشاء محطات مياه، تزويد محطات المياه القديمة بوحدات معالجة ، صرف للوحدات المحرومة " وذلك لتقديم خدمة مثالية للمواطن داخل الريف المصري .

وأضاف: تكلفت هذة الأعمال نصف مليار جنيه بالنسبة لمشروعات شركة مياة الشرب والصرف الصحي ، ونسبة التنفيذ بلغت حوالي 95% من المخطط للشركة ، كما تم الإنتهاء من توصيل الوصلات المنزلية لجميع المنازل المحرومة من هذة الخدمات قبل المبادرة وباقي فقط نسبة بسيطة نعمل حاليا علي توصيلهم .