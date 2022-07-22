إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة جميعهم من محافظة قنا، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغا من مركز شرطة ملوى، يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا وتحديدًا بزمام مركز ملوى.

وبانتقال سيارات الإسعاف، ورجال الأمن والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة مقيمين بمحافظة قنا، وأفاد التقرير الطبى عقب الكشف عليهم إصابتهم بسحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوى الشرقى.