مصرع سيدة وإصابة 7 بينهم طفل فى حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقيت سيدة مصرعها بمحافظة الدقهلية، اليوم، وأصيب 7 آخرين بينهم طفل فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها، وذلك ناحية مدخل مدينة أجا، أعلي كوبري أجا الجديد.

تلقي مدير أمن الدقهلية، أخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة من بعض الاهالي بانقلاب سيارة ميكروباص أمام المدرسة الثانوية الصناعية العسكرية ناحية مدخل مدينة أجا ووجود متوفين ومصابين بالحادث.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع سيدة تدعي "نجلاء السد عبد الله" 42 عامًا، ومقيمة ببلقاس، ونقلت سيارات الإسعاف 7 حالات من المصابين إلي المستشفي أجا المركزي لتلقي العلاج.

وأكد أحد المصادر الطبية، أن المستشفي استقبل كل من ميسرة فتحي عبد المطلب 54 عامًا، ولا يوجد به إصابات، ونجله أحمد ميسرة فتحي، 16 عامًا، ومصاب بسحجات في الوجه، ومحمود ميسرة فتحي، 15 عامًا، ولا يوجد به إصابات، ومقيمين ببلقاس، وتصرح لهم بالخروج.

كما استقبل المستشفي محمد حلمي أحمد 42 عامًا، ونجله أحمد 7 سنوات، مقيمين بأجا، وتبين إصابة الأول بسحجات بالوجه وكدمة بالضلوع، كما تبين إصابة الثاني بكدمة في الكتف الأيمن، وتحسنت حالتهم الصحية بعد تلقي العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج.

وأضاف المصدر، أنه أصيب في الحادث أيضا محمد نسيم ذكي شهاب، 21 عامًا، ومقيم بالبساتين أجا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم دخوله الطوارئ، وأميرة عبد المعطي عبد الحميد، 49 عامًا، ومقيمة بالخيارية مركز المنصورة، ومصابة بجرح فى الجبهة واشتباه ما بعد ارتجاج وجرى دخولها الطوارئ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

