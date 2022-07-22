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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى في قليوب

الجمعة، 22 يوليه 2022 09:36 م
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى في قليوب انقلاب سيارة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه بنها، بعد كوبرى قليوب وأمام تلاجه مأمون، انقلاب سيارة ملاكي، حيث أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى قليوب العام، وتمكن رجال المرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية أمام المسافرين على الطريق لمنع تعطل مصالحهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى اتجاه بنها، بعد كوبرى قليوب وأمام تلاجه مأمون.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث ورجال المرور، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى اتجاه بنها، بعد كوبرى قليوب وأمام تلاجه مأمون، جرى نقل المصابين لمستشفى قليوب، وجرى تجنيب السيارة على الطريق وإعادة الحركة المرورية أمام المسافرين على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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