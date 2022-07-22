إصابة 2 إثر انقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى

شهد طريق طنطا كفر الشيخ الدولي في نطاق محافظة الغربية انقلاب سيارة على الطريق من ناحية طنطا، وأسفر الحادث عن إصابة 2 باصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفى طوارئ جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانقلاب سيارة علي طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، ووجود مصابين.
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 2 وهما كلا من "محمد.ع.ش" 19 سنة، ومقيم بقرية شوبر مركز طنطا، "مصطفى.خ" 22 سنة، ومقيم بمدينة طنطا، تم نقل المصابين لمستشفي طوارئ جامعة طنطا ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
إصابة 2 إثر انقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولىالجمعة، 22 يوليه 2022 01:14 م
حادث - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد طريق طنطا كفر الشيخ الدولي في نطاق محافظة الغربية انقلاب سيارة على الطريق من ناحية طنطا، وأسفر الحادث عن إصابة 2 باصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفى طوارئ جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
الموضوعات المتعلقة
أمن الغربية يضبط المتهم بدهس مسن وطفلين بقرية الهياتم فى مركز المحلةالثلاثاء، 17 مايو 2022 12:35 م
مدير أمن الغربية يقود حملة لنقل البائعين بمشاركة رئيس حى ثانى المحلة.. صورالإثنين، 09 مايو 2022 02:35 م
أمن الغربية يكشف ملابسات فيديو التعدى على مواطن بالضرب في كفر الزياتالسبت، 07 مايو 2022 04:34 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة