إصابة 2 إثر انقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى

الغربية مصطفى عادل

شهد طريق طنطا كفر الشيخ الدولي في نطاق محافظة الغربية انقلاب سيارة على الطريق من ناحية طنطا، وأسفر الحادث عن إصابة 2 باصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفى طوارئ جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانقلاب سيارة علي طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، ووجود مصابين.



انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 2 وهما كلا من "محمد.ع.ش" 19 سنة، ومقيم بقرية شوبر مركز طنطا، "مصطفى.خ" 22 سنة، ومقيم بمدينة طنطا، تم نقل المصابين لمستشفي طوارئ جامعة طنطا ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.