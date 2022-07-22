إصابة شخص فى مشاجرة بالأعيرة النارية بقرية النحيل غرب الإسكندرية

كانت قد تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة وإحراق احد المنشآت السياحية وتم إبلاغ الحماية المدنية للسيطرة على الحريق كما تبلغ بوجود مصاب يدعى " ع.ب" بخرطوش وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجارى ضبط المتهمين فى الواقعه من قبل قوات الأمن، وضبط أطراف المشاجرة .

وقال شهود عيان حول الواقعه أن المشاجرة بين عمال الجمعية وأحد مستأجرى منشأة سياحية وخلافات بينهم تسببت فى استخدام سلاح الخرطوش وإصابة أحد الأشخاص .



