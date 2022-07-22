اليوم السابع
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إصابة شخص فى مشاجرة بالأعيرة النارية بقرية النحيل غرب الإسكندرية

الجمعة، 22 يوليه 2022 11:52 ص
إصابة شخص فى مشاجرة بالأعيرة النارية بقرية النحيل غرب الإسكندرية مشاجرة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت قرية النخيل غرب الإسكندرية، مشاجرة بالأعيرة النارية وإشعال النيران فى إحدى المنشآت السياحية، تسببت فى إصابة شخص، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.
 
كانت قد تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة وإحراق احد المنشآت السياحية وتم إبلاغ الحماية المدنية للسيطرة على الحريق كما تبلغ بوجود مصاب يدعى " ع.ب" بخرطوش وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجارى ضبط المتهمين فى الواقعه من قبل قوات الأمن، وضبط أطراف المشاجرة .
 
وقال شهود عيان حول الواقعه أن المشاجرة بين عمال الجمعية وأحد مستأجرى منشأة سياحية وخلافات بينهم تسببت فى استخدام سلاح الخرطوش وإصابة أحد الأشخاص .

 

 


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