إصابة سيدة صدمها قطار في كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت قرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اصطدام قطار قلين دسوق بسيدة بالقرب من مزلقان كوبري العتريس بالقرية، ليجري نقلها عن طريق سيارة الإسعاف إلي مستشفى دسوق العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق، بوصول مستشفى دسوق العام، عن طريق سيارة الإسعاف، سيدة في منتصف العقد الثاني من العمر مصابة بارتجاج في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

انتقل علي الفور عدد من ضباط المركز إلي موقع البلاغ وكذلك المستشفى وتبين أنه أثناء سير السيدة علي شريط قطار السكة الحديد بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، بالقرب من مزلقان كوبري العتريس تصادف مرور قطار قلين دسوق فاصطدم بها القطا لتسقط بجوار القضبان.

واستقبل مستشفى دسوق العام استقبل سيدة تدعي " أمنية . م . ع" 25 عام مصابة بارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة في معظم بالجسد، حيث يجري عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة داخل استقبال مستشفى دسوق العام، تحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة دسوق، فيما جري إخطار جهات التحقيق بالواقعة لمباشرة التحقيقات فيها.