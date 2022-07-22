مصرع شابين غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ

غرق شابان في مياه البحر المتوسط، بقرية مارينا دلتا القريبة من الطريق الدولي الساحلي، وجرى نقل جثامين الشابين لمستشفى بلطيم النموذجى.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد غرق شابين في مياه البحر المتوسط، بقرية مارينا دلتا القريبة من الطريق الدولي الساحلى، وتمكن فريق الإنقاذ من انتشال الجثامين.

وتبين مصرع أحمد ضياء الدين يوسف، 22 سنة، ومحمد متولى عنانى، 24 سنة، وكلاهما من السنبلاوين، وجرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي، تحت تصرف النيابة.