اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 12:47 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة..عيادات بعثة الحج قدمت 25 ألفا و477 كشفا طبيا للحجاج المصريين

الجمعة، 22 يوليه 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة..عيادات بعثة الحج قدمت 25 ألفا و477 كشفا طبيا للحجاج المصريين وزارة الصحة - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الصحة: عيادات بعثة الحج قدمت 25 ألفا و477 كشفا طبيا للحجاج المصريين بمكة والمدينة

"التعليم" تحتفل بتخرج طلاب مدارس النيل المصرية الدولية دفعة 2022 .. صور

نقابة الأطباء: إعتداء جديد على مستشفى دكرنس بالدقهلية وتحرير محضر والقبض على الجناة

وزيرة البيئة من رأس محمد: أمامنا فرصة لحماية التنوع البيولوجى من التغير المناخى

اتحاد المهن الطبية يقرر صرف إعانة لأسرة الصيدلى الشهيد "أحمد حاتم"

الأزهر: الدور الثانى للثانوية 20 أغسطس وإعلان الجداول الأسبوع القادم

وزير الزراعة يتفقد تطوير مركز التلقيح الاصطناعى بالعامرية

 


الاوقاف

الزراعه

البيئه

الصحه

التعليم



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