أخبار × 24 ساعة..عيادات بعثة الحج قدمت 25 ألفا و477 كشفا طبيا للحجاج المصريين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الصحة: عيادات بعثة الحج قدمت 25 ألفا و477 كشفا طبيا للحجاج المصريين بمكة والمدينة

"التعليم" تحتفل بتخرج طلاب مدارس النيل المصرية الدولية دفعة 2022 .. صور

نقابة الأطباء: إعتداء جديد على مستشفى دكرنس بالدقهلية وتحرير محضر والقبض على الجناة

وزيرة البيئة من رأس محمد: أمامنا فرصة لحماية التنوع البيولوجى من التغير المناخى

اتحاد المهن الطبية يقرر صرف إعانة لأسرة الصيدلى الشهيد "أحمد حاتم"

الأزهر: الدور الثانى للثانوية 20 أغسطس وإعلان الجداول الأسبوع القادم

وزير الزراعة يتفقد تطوير مركز التلقيح الاصطناعى بالعامرية