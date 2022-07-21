5 طرق طبيعية لعلاج الإمساك منها زيت الخروع

يمكن أن يتسبب الإمساك في مقاومة البراز الصلب والجاف وحتى آلام البطن، بالإضافة إلى ذلك قد تكون منزعجًا أيضًا من الانتفاخ.
5 ملينات طبيعية للبراز لعلاج الإمساك
1. عصير الصبار
يمكن أن يكون الصبار مفيدًا لصحة الشعر والجلد، ويمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لمشاكل البراز، استخدم عصير الصبار الذى يتم تحضيره من أوراق نبات الصبار، للتخلص من الالتهاب المحتمل في الجهاز الهضمي.
إذا لم تتمكن من تناوله نيئًا يمكنك محاولة إضافة عصير الصبار كجزء من عصير أو إضافته إلى عصير آخر.
2. زيت الزيتون
استخدام زيت الزيتون يمكن أن يخفف من الإمساك ويمكن أن يكون بمثابة مادة تشحيم لعلاج الإمساك.
ما عليك سوى تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على معدة فارغة يمكنك حتى إضافة ملعقة صغيرة من زيت بذور الكتان إليها.
3. بذور الشياهذه البذور الصغيرة جداً لها فوائد صحية بصرف النظر عن تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن تكون هذه واحدة من أفضل ملينات البراز محتوى الألياف في بذور الشيا يجعلها صديقة للأمعاء.
طريقة استخدامها: خذ ملعقة كبيرة من بذور الشيا وانقعها في نصف كوب من الماء لا تحتاج إلى نقعها لفترة طويلة يمكنك تناوله في غضون بضع دقائق.
4. بذور الكتان
بذور الكتان غنية بالألياف ما يؤدى إلى تحسين حركة الأمعاء وكذلك تنظيم مستويات السكر في الدم والدهون.
طريقة استخدامها: إن أبسط طريقة لاستخدام بذور الكتان للإمساك هي وضع 4 ملاعق صغيرة منها في نصف كوب من الماء امنحه بضع دقائق قبل تناوله بالملعقة. يمكنك أيضًا إضافة بذور الكتان المطحونة إلى كوب عصير الفاكهة والحليب أو حتى وعاء الحبوب.
5. زيت الخروع
في دراسة حول تأثير زيت الخروع على الإمساك لدى كبار السن، تم استنتاج أنه يمكن أن يقلل من الإجهاد أثناء عملية الإخراج، ويحسن الشعور بأمعاء نظيفة بعد حركة الأمعاء.
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