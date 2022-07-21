5 طرق طبيعية لعلاج الإمساك منها زيت الخروع

كتبت فاطمة خليل

الإمساك من المشاكل الشائعة التي تصيب الكثيرون، ويمكن إلقاء اللوم على مزيج من نمط الحياة غير الصحي والعادات الغذائية الخاطئة، عندما يكون هناك نقص في الألياف في نظامك الغذائي، فمن المحتمل أن يؤثر ذلك على صحة أمعائك، وبالتالي يؤثر على عادات دخول الحمام، يمكن لبعض ملينات البراز الطبيعية أن تنقذك، فى هذا التقرير نقدم طرقا طبيعية لعلاج الإمساك، بحسب موقع "health".

الألياف من نوعين: قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان تمتص الألياف القابلة للذوبان السائل وتحوله إلى مادة شبيهة بالهلام تساعد البراز على الخروج من الأمعاء من ناحية أخرى، تضيف الألياف غير القابلة للذوبان حجمًا كبيرًا إلى البراز ، مما يمنحه دفعة الخروج النهائية من الجسم.



يمكن أن يتسبب الإمساك في مقاومة البراز الصلب والجاف وحتى آلام البطن، بالإضافة إلى ذلك قد تكون منزعجًا أيضًا من الانتفاخ. 5 ملينات طبيعية للبراز لعلاج الإمساك ​1. عصير الصبار يمكن أن يكون الصبار مفيدًا لصحة الشعر والجلد، ويمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لمشاكل البراز، استخدم عصير الصبار الذى يتم تحضيره من أوراق نبات الصبار، للتخلص من الالتهاب المحتمل في الجهاز الهضمي.

طريقة الاستخدام: اشرب ملعقتين صغيرتين من عصير الصبار مع ملعقتين صغيرتين من الماء كل صباح، تأكد من القيام بذلك على معدة فارغة.

إذا لم تتمكن من تناوله نيئًا يمكنك محاولة إضافة عصير الصبار كجزء من عصير أو إضافته إلى عصير آخر. 2. زيت الزيتون استخدام زيت الزيتون يمكن أن يخفف من الإمساك ويمكن أن يكون بمثابة مادة تشحيم لعلاج الإمساك.

ما عليك سوى تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على معدة فارغة يمكنك حتى إضافة ملعقة صغيرة من زيت بذور الكتان إليها. 3. بذور الشيا هذه البذور الصغيرة جداً لها فوائد صحية بصرف النظر عن تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن تكون هذه واحدة من أفضل ملينات البراز محتوى الألياف في بذور الشيا يجعلها صديقة للأمعاء. هذه البذور الصغيرة جداً لها فوائد صحية بصرف النظر عن تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن تكون هذه واحدة من أفضل ملينات البراز محتوى الألياف في بذور الشيا يجعلها صديقة للأمعاء.

طريقة استخدامها: خذ ملعقة كبيرة من بذور الشيا وانقعها في نصف كوب من الماء لا تحتاج إلى نقعها لفترة طويلة يمكنك تناوله في غضون بضع دقائق. 4. بذور الكتان بذور الكتان غنية بالألياف ما يؤدى إلى تحسين حركة الأمعاء وكذلك تنظيم مستويات السكر في الدم والدهون.

طريقة استخدامها: إن أبسط طريقة لاستخدام بذور الكتان للإمساك هي وضع 4 ملاعق صغيرة منها في نصف كوب من الماء امنحه بضع دقائق قبل تناوله بالملعقة. يمكنك أيضًا إضافة بذور الكتان المطحونة إلى كوب عصير الفاكهة والحليب أو حتى وعاء الحبوب. 5. زيت الخروع في دراسة حول تأثير زيت الخروع على الإمساك لدى كبار السن، تم استنتاج أنه يمكن أن يقلل من الإجهاد أثناء عملية الإخراج، ويحسن الشعور بأمعاء نظيفة بعد حركة الأمعاء.

طريقة الاستخدام: اشرب 1 ملعقة كبيرة من زيت الخروع في أي وقت من اليوم.

يمكن أيضًا تناوله عن طريق مزجه مع أي عصير فواكه.

ومع ذلك يجب على النساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين تجنب ذلك.