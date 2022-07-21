كتبت فاطمة خليل

متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني يصيب النساء في سن الإنجاب، ولا تؤثر الحالة على المستويات الهرمونية للمرأة فحسب، بل يمكن أن تؤثر أيضًا على مظهرها، بما في ذلك بشرتها وشعرها، في هذا التقرير نتعرف على 4 طرق فعالة لمكافحة تساقط الشعر الناتج عن متلازمة تكيس المبايض، بحسب موقع "health".

ما أسباب وأعراض متلازمة تكيس المبايض؟ غالبًا ما تعاني النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من فترات طمث غير متكررة أو مطولة بسبب زيادة مستويات هرمون الذكورة (الأندروجين) يحدث ذلك لأن المبايض تطور العديد من المجموعات الصغيرة من السوائل (بصيلات)، وينتهي بها الأمر بالفشل في إطلاق البويضات بانتظام، وتشمل الأعراض الرئيسية لمتلازمة تكيّس المبايض فترات الحيض غير المنتظمة أو المنعدمة، والغزارة، والشعر الزائد فى الجسم والوجه، وحب الشباب في الوجه والجسم ، وآلام الحوض، وصعوبة الحمل، وحتى ظهور بقع من الجلد السميك والداكن. 4 طرق فعالة للتعامل مع تساقط الشعر المرتبط بمتلازمة تكيس المبايض ​1. الفيتامينات يجب مراقبة تناول فيتامين د وفيتامين ب 12 والحديد، إذا كنت تعاني من نقص ، فلا فائدة من الانتظار لزيادة مصادر طعامك. بدلاً من ذلك ، تناول هذه المكملات على الفور من أجل إعادة المستويات إلى وضعها الطبيعي ثم في وقت لاحق ، احتفظ بها بمصادر الطعام. يجب مراقبة تناول فيتامين د وفيتامين ب 12 والحديد، إذا كنت تعاني من نقص ، فلا فائدة من الانتظار لزيادة مصادر طعامك. بدلاً من ذلك ، تناول هذه المكملات على الفور من أجل إعادة المستويات إلى وضعها الطبيعي ثم في وقت لاحق ، احتفظ بها بمصادر الطعام.



2. الخضار تأكد دائمًا من تناول الخضار والبروتين أولاً قد يبدو الأمر غريباً بالنسبة لك ولكن الفكرة هي تقليل الاستهلاك المفرط للكربوهيدرات البسيطة.

بدلاً من ذلك ، يمكنك التبديل إلى الكربوهيدرات المعقدة ، مثل الأرز البني والكينوا والشعير ودقيق الشوفان وغيرها من مصادر نباتية.



3. أوميجا 3 أضف أوميجا 3 إلى نظامك الغذائي وتذكر أن مجرد تناول بذور الكتان لن يكون الحل، إنها مغذيات تساعد في الحفاظ على صحة الجسم.

في حين أن المصادر النباتية مثل المكسرات والبذور تحتوى فقط على ALA (حمض ألفا لينولينيك) ، يوجد اثنان آخران مهمان - EPA و DHA - في أنواع معينة من الأسماك بشكل أساسي. 4. البروتين من الضروري تناول 1 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم، إذا كان وزنك 60 كجم ، فأنت بحاجة إلى 60 جرامًا على الأقل من البروتين. من الضروري تناول 1 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم، إذا كان وزنك 60 كجم ، فأنت بحاجة إلى 60 جرامًا على الأقل من البروتين.

تشمل مصادر البروتين الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، وتشمل الأطعمة النباتية الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور.