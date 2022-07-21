وزير الطيران المدنى يتفقد مطار العلمين الدولى.. صور

كتب أحمد مصطفى

أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية بمطار العلمين الدولى وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال المطار للرحلات الداخلية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الطيار محمد منار إلى أن مطار العلمين يعد واحدا من المطارات السياحية المهمة التى تدعم خطة الدولة المصرية فى تنمية الساحل الشمالى الغربى لمصر، حيث يخدم مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالى كما سيسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر، مؤكدا أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتطوير المطارليتكامل مع خطة التنمية الشاملة وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمنطقة العلمين الجديدة التى تعد من المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية حالياً .

وخلال جولته تفقد وزير الطيران صالتى السفر والوصول الدولى والمحلى وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب ومهبط الطائرات والتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين .

جدير بالذكر أن مطار العلمين يشهد أعمال تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية إلى400 راكب /ساعة.. كما يجرى حاليا تطوير الحقل الجوى ليستوعب 45 طائرة وتمالإنتهاء من توسعة الممر الحالى ليستوعب الطائرات الكبيرة وإنشاء ممر جديد بطول 4كيلو مترات وعرض 45 مترا وإنارة الممرات بمنظومة جديدة وربطها ببرج المراقبة الجوية .. وجارى استكمال إنشاء قرية للبضائع ومحطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود بسعة 3ملايين متر مكعب ومحطة للكهرباء ويستوعب بارك المطار حاليا 400 سيارة و150 أوتوبيسا.

رافق الوزير فى جولته الطيار أحمد الزهوى مدير مطار العلمين.