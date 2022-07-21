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وزير الدفاع الأمريكي: تصريحات لافروف عن توسيع العملية العسكرية لم تفاجئ واشنطن وحلفاءها

الخميس، 21 يوليه 2022 12:52 ص
وزير الدفاع الأمريكي: تصريحات لافروف عن توسيع العملية العسكرية لم تفاجئ واشنطن وحلفاءها لويد أوستن
كتب أحمد عرفة

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علق لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي أعلن عن توسيع المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قائلا: لم نتفاجأ بذلك.

وقال وزير الدفاع الأمريكي إن "تصريحات سيرجى لافروف لم تفاجىء واشنطن وحلفاءها، متابعا: حلفاؤنا وشركاؤنا كانوا يعلمون أن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طموحات أكثر جدية، وسيرجى لافروف أكد ذلك اليوم.

كما علق منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قائلا إن روسيا تمهد الطريق لضم أراض إضافية من أوكرانيا.

 

 


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