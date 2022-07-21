وزير الخارجية الروسى يزور القاهرة الأحد المقبل ويلتقى مندوبى الجامعة العربية

وكالات الأنباء

قالت مصادر إن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، سيزور القاهرة، الأحد المقبل، إذ سيلتقى عدداً من المسئولين المصريين، حسبما نقل موقع "الشرق".

وأضافت المصادر أن لافروف سيلتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أيضاً، كما سيلتقى مندوبى الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، إذ سيجتمع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين.



وأعلنت الخارجية الروسية، الخميس، أن لافروف سيقوم بجولة إفريقية تشمل مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو، في الفترة من 24 إلى 28 يوليو الجارى.