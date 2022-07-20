وأوضح لافروف- خلال مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" وشبكة "روسيا اليوم ــ آر تي" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه يُخطط هذا العام للقيام بجولة إفريقية تشمل مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.

وأضاف: أن "لدينا زيارات سنوية متبادلة مرة كل عام أو عامين، إذ يقوم وزراء الخارجية بزيارة الدول الإفريقية، نحن نحاول القيام بذلك بطريقة تغطي أكبر عدد ممكن من الدول هذا العام ستكون هناك زيارات لمصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو".

كان لافروف قد أعلن في وقت سابق أن القمة الروسية- الإفريقية المقبلة ستعقد في عام 2022 على أراضي دولة إفريقية..وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التعاون مع الدول الإفريقية استراتيجي وطويل الأجل، وأن تنمية العلاقات مع دول القارة ومنظماتها الإقليمية إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية.



