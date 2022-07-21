اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة فى شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ cop27

الخميس، 21 يوليه 2022 10:44 ص
وزيرة البيئة فى شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم، لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء فى جولة تفقدية لمتابعة الأوضاع البيئية بالمدينة وبحث سبل الاستثمار البيئى بالمحميات، فى إطار جولاتها الميدانية لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل يرافقها الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة المعنية .
 
تتضمن الجولة تفقد أعمال تطوير مركز الزوار والخدمات المقدمة بمحمية رأس محمد، بالإضافة إلى منطقة المعامل ومركز تدريب صون الطبيعة و الحديقة المركزية، بالإضافة إلى بحث سبل الاستثمار فى المحميات الطبيعية مع عدد من المستثمرين بما يتوافق مع  طبيعة المحميات وحساسيتها البيئية. 
 
وعلى هامش جولتها ستلتقى وزيرة البيئة باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمناقشة آليات الحد من استهلاك البلاستيك. 
 
 كما يتضمن برنامج الزيارة قيام الدكتورة ياسمين فؤاد بتفقد قاعة المؤتمرات بالمدينة والأعمال التى تتم تجهيزا للمؤتمر، كما تتفقد وزيرة البيئة حديقة السلام تجهيزا للمنطقة الخضراء وكذلك تفقد محمية نبق ومتابعة أعمال التطوير بها ورفع كفاءة مركز الزوار بها.
 
وتختتم وزيرة البيئة جولتها بزيارة نادى المناخ بمركز شباب شرم الشيخ.         

شرم الشيخ

مؤتمر شرم الشيخ

تغير المناخ

مؤتمر المناخ



الموضوعات المتعلقة

رئيس المجلس الاقتصادى للأمم المتحدة: cop27 فرصة للاستثمار فى الطاقة المتجددة بأفريقيا

الخميس، 21 يوليه 2022 09:57 ص

COP27 بشرم الشيخ حدث المناخ الأهم عالميا فى 2022.. الأمم المتحدة تدعو إلى إشراك المستثمرين.. جوتيريش يؤكد: مطلوب 700 مليار دولار سنويا لتمويل التنوع البيولوجي.. وإلغاء 500 مليار دولار سنويا من الإعانات الضارّة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 06:00 م

أمين عام الأمم المتحدة: COP27 بمصر أحد الأحداث العالمية البارزة فى 2022

الأربعاء، 20 يوليه 2022 10:39 ص

وزيرة البيئة: Cop27 فرصة حقيقية للاستثمار فى البشر

الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:30 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة