واشنطن:نسقنا مع أوكرانيا والأمم المتحدة حول مفاوضات تصدير الحبوب

كتب أحمد عرفة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تنسق أعمالها مع أوكرانيا والأمم المتحدة فيما يخص المفاوضات حول تصدير الحبوب، وتواصل العمل مع الحلفاء من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق، وفقا لروسيا اليوم.

وفى وقت سابق أفاد رئيس البنك المركزي الأوكراني، كيريلو شيفتشينكو، اليوم الخميس بأن معدلات التضخم ستتجاوز 30 % خلال هذا العام، نتيجة الأوضاع الراهنة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن شيفتشينكو قوله: "وفقًا لتوقعاتنا، سيتجاوز معدل التضخم حاجز 30 % بنهاية عام 2022".

وأضاف أن معدل التضخم في الشهر الماضي ارتفع بشكل حاد ووصل إلى 21.5% على أساس سنوي بسبب التحديات التي سببها الحرب وضغوط الأسعار العالمية؛ مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وانخفاض المعروض من بعض السلع، وزيادة تكاليف الأعمال ، والتدمير المادي لمنشآت الإنتاج والبنية التحتية ، فضلاً عن الاحتلال المؤقت لبعض المناطق.

كما أدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمستويات القياسية للتضخم في البلدان الشريكة إلى زيادة ضغط الأسعار بشكل كبير في أوكرانيا.