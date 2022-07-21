"مياه بنى سويف": 206 ملايين جنيه لمشروعات "2022 - 2023"

أعلنت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، أنه تأكيدا لدور الشركة الفعال بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي و تطويرها، تم تخصيص مبلغ مالى مبدئى قدره 42 مليون جنيه لمشروعات الاحلال والتجديد والتى تشمل (استكمال تأهيل ورفع كفاءة عدد 4 محطات مياه شرب، البدء فى إحلال وتجديد عدد 3 محطات مياه شرب، توريد عدد 2 سيارة لتداول اسطوانات الكلور، استكمال إعادة تأهيل 2 محطة معالجة صرف صحى وعدد 3 محطات رفع والبدء فى إحلال عدد 4 محطات رفع صرف صحى).

وإضافة المهندسة دينا فى بيان لها أنه تم تخصيص مبلغ مالى قدره 4 ملايين جنيه للأستعداد ومواجهة الأمطار حيث تشمل (توريد سيارة كسح ومعدات سحب مياه و استكمال تنفيذ بالوعات تصريف مياه أمطار).

وأضافت أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لاستكمال مشروع الحل الدائم لمنظومة الصرف الصحى ببياض العرب شرق النيل بالإضافة إلى مبلغ مالى قدره 60 مليون جنيه لتدعيم خط طرد السيب النهائى لمحطة معالجة كوم أبو راضى بالواسطى.