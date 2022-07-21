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موانئ المنطقة الشمالية استقبلت 227 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن خلال شهر يونيه

الخميس، 21 يوليه 2022 11:07 ص
موانئ المنطقة الشمالية استقبلت 227 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن خلال شهر يونيه ميناء شرق بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية، حركة تداول للسفن خلال شهر يونيه الماضي بإجمالي حمولات بلغ 3,741,274 طنا كطاقة محققة، وعدد حاويات 331,626 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 227 سفينة متنوعة خلال الشهر.
 
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 53 سفينة حاويات بطاقة محققة 442,182 طن وعدد حاويات 45,130 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 5 سفن بضائع عامة، وعدد 8 سفن صب سائل، و سفينتين  رورو، و سفينة تحولت ساحلي فضلا عن استقبال عدد 32 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر يونيه 108 سفينة حاويات، و8 سفن كلينكر وسفينة أسمنت وسفينة ملح بطاقة محققة  3,264,756  طن وعدد حاويات 286,496حاوية مكافئة. 
 
فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 8 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 34,336 طن، وهو ما يعكس حجم التطوير الذي يشهده ميناء العريش.
 
 
ميناء العريش
ميناء العريش

ميناء شرق_1
ميناء شرق_1

ميناء غرب
ميناء غرب
 
 
 

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